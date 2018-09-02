На Юбилейной площади в Пензе состоялась презентация спортшкол Спорт

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Презентация спортивных школ, федераций, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений состоялась на Юбилейной площади Пензы в воскресенье, 2 сентября.

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В рамках мероприятия были организованы показательные выступления по художественной гимнастике, единоборствам, авиамодельному спорту и другим направлениями.

Желающие смогли получить интересующую информацию более чем о 50 организациях и записаться в кружки и секции.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший презентацию, отметил, что ежегодно количество детей, занимающихся физической культурой вне учебы, становится все больше.

«Ребята тянутся к спорту, активному образу жизни — и это правильно. В прошлом году на презентацию приезжал наш пензенский спортсмен, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин, который своим примером доказывает, что чемпионами не рождаются, а становятся. Каждый может последовать его примеру. Материально-техническая база и тренерский состав этому сопутствуют. Главное — желание и труд», — цитирует его пресс-служба мэрии.