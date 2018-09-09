Футболистка пензенской «Лагуны-УОР» Оксана Пегова вышла замуж Спорт

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. 22-летняя футболистка пензенского профессионального клуба «Лагуна-УОР» Оксана Пегова и профессиональный повар Евгений Алемайкин вступили в законный брак.

Фото: Mfc-laguna.ru

Церемония состоялась в территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района в минувшую субботу, 8 сентября.

Со знаменательным событием пару поздравили родные, близкие, а также представители футбольного клуба.

«Желаем вам, чтобы ваши нежные чувства со временем перешли в еще более нежные! Будьте всегда внимательны друг к другу, чутки! Умейте прощать чужие слабости, будьте отходчивы и всегда относитесь с юмором к самым трудным ситуациям! Счастья вам!» — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Лагуны-УОР».

Ранее Оксана Пегова сообщила, что предложение руки и сердца стало для нее главным событием 2017 года.