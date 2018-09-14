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Пензенская школьница стала бронзовым призером «Президентских состязаний»

18:40 | 14.09.2018 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Учащаяся школы №77 города Пензы Софья Мымрина заняла третье место в соревнованиях по шахматам среди девушек на «Президентских состязаниях», которые проходят во всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае.

Пензенская школьница стала бронзовым призером «Президентских состязаний»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, эта награда стала первой в копилке сборной региона.

Ученикам неверкинской школы имени П.А. Столыпина и пензенской школы №77 предстоит показать свои способности в легкой атлетике, самбо, плавании, стритболе и представить на суд жюри визитку.

Для педагогов предусмотрено проведение круглых столов, в ходе которых их познакомят с инновационными проектами и образовательными программами в области физической культуры и спорта.

Завершатся соревнования 25 сентября.

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