В Пензе «Кросс наций» объединил более 8,5 тыс. человек — мэрия Спорт

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Более 8,5 тыс. человек присоединились в Пензе к всероссийской спортивно-массовой акции «Кросс нации – 2018» в субботу, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Pgduma.ru

В их числе были как спортсмены, так и активные жители города разного возраста — от дошкольников до пенсионеров. Многие пришли на состязания семьями. В забегах также приняли участие трудовые коллективы.

Старт акции был дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской — в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Большинство участников выбрали дистанцию 4 км. Пензенцы с более серьезным уровнем подготовки пробежали по 6, 8 или 12 км.

Отличившиеся легкоатлеты получили кубки, дипломы и медали.

Самыми юными на «Кроссе нации» в Пензе стали Александр Уткин и Варвара Хлопоткина 2013 года рождения. В номинации «Самый опытный участник» отмечены Александр Медведев и Анастасия Авдонина.