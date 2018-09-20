Пензенский «Дизель» начал выездную серию в Китае с поражения Спорт

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от команды «Ценг Тоу» в первом матче выездной серии в Китае, стартовавшей в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов в минувшую среду, 19 сентября.

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Счет открыл нападающий китайской команды Никита Лукин. На это пензенцы во втором периоде ответили голом Данилы Макарова, который сравнял результат — 1:1. Однако вскоре Никита Лукин оформил дубль, а затем нападающий «Ценг Тоу» Александр Швецов еще больше увеличил отрыв хозяев. Итог встречи — 1:3.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», матч в Цзилине с участием пензенского клуба посетили более 1,5 тыс. болельщиков.

По итогам пяти проведенных игр пензенская команда заработала 2 очка и расположилась на 27-й — третьей с низу — строчке турнирной таблицы.

В предстоящую пятницу, 21 сентября, подопечные Алексея Ваулина в Харбине встретятся с командой «КРС-ОЭРДЖИ».