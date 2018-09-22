В Пензе теннисисты вступили в борьбу за «Кубок единства»
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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Турнир по теннису «Кубок единства» стартовал в спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный» в Пензе в субботу, 22 сентября.
Фото: Pnzreg.ru
На церемонии открытия участников состязаний поприветствовали официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев, глава исполкома реготделения «Единой России» Юрий Дворянинов и генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного собрания региона, президент областной федерации тенниса Олег Кочетков.
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«Турнир «Кубок единства» проводится в нашем регионе в восьмой раз, и мне очень приятно видеть, что с каждым годом число его участников увеличивается», — отметил Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.
Он выразил признательность ветеранам тенниса.
«Очень здорово, что есть люди, которые занимаются этим видом спорта по 15–20 лет, наращивая свое мастерство, которые уже несколько десятилетий верны своему увлечению», — добавил глава региона.
Как сообщается на сайте федерации ветеранов тенниса Пензенской области, двухдневный турнир «Кубок единства» организован при содействии реготделения «Единой России».
За победу будут бороться участники в возрасте от 10 лет старше. При этом среди взрослых турнир проводится в парных разрядах.