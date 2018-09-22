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Около 1 тыс. человек приняли участие в легкоатлетической эстафете в Сердобске

19:26 | 22.09.2018 | Спорт

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Сердобск, 22 сентября 2018. PenzaNews. Около 1 тыс. человек приняли участие в легкоатлетической эстафете на призы губернатора, которая состоялась в Сердобске Пензенской области в субботу, 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Около 1 тыс. человек приняли участие в легкоатлетической эстафете в Сердобске

Фото: Pnzreg.ru

Парад открытия прошел на площади имени В.И. Ленина. В ходе него выступили воспитанники спортивных секций, а также представители старшего поколения, увлекающиеся скандинавской ходьбой.

После этого был дан старт состязаниям.

Эстафета состояла из 20 этапов. Общая протяженность маршрута составила примерно 8 км.

По итогам забегов были награждены победители, пришедшие к финишу первыми в своих группах. Также подарки получили самые юные участники эстафеты — воспитанники сердобского детского сада №17.

Легкоатлетическая эстафета на призы губернатора проводится в Пензенской области с 1999 года. Мероприятие организуют два раза в год — весной и осенью.

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