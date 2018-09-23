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Пензенский дзюдоист завоевал путевку на первенство России

09:09 | 23.09.2018 | Спорт

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Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Воспитанник училища олимпийского резерва Пензенской области Денис Кулагин завоевал путевку на первенство России, которое пройдет в Тюмени с 8 по 11 ноября.

Пензенский дзюдоист завоевал путевку на первенство России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов, спортсмен удостоен права выступить на этих соревнованиях по итогам первенства Вооруженных сил РФ по дзюдо, где Денис Кулагин занял первое место в весовой категории 46 кг.

«Поздравляем с заслуженной золотой медалью и желаем дальнейших побед», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что всероссийские соревнования проходили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» в Дзержинске 21 и 22 сентября, где борьбу на татами вели юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

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