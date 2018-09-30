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Команда пензенской гордумы победила в спартакиаде муниципальных служащих

11:21 | 30.09.2018 | Спорт

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Команда пензенской городской думы одержала победу в спартакиаде служащих системы местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и предприятий города на базе дворца спорта «Рубин» в субботу, 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Команда пензенской гордумы победила в спартакиаде муниципальных служащих. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе и третье места заняли управления образования и культуры Пензы.

По легкой атлетике не было равных сотрудникам управления градостроительства и архитектуры города. Лучшее выполнение дисциплин всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) показал горспорткомитет.

В дартсе и шахматах победу одержали сотрудники администрации Первомайского района Пензы, в мини-футболе — гордумы, в настольном теннисе — городского управления образования.

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