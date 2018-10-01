Пензенский конькобежец примет участие в двух этапах Кубка мира Спорт

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Пензенский конькобежец Денис Айрапетян прошел отбор для участия в двух стартовых этапах Кубка мира по шорт-треку в составе сборной страны по итогам соревнований Союза конькобежцев России, которые завершились в Коломне.

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На дистанции 1 км он занял второе место, уступив Владимиру Григорьеву и обойдя Александра Шульгинова.

В старте на 1,5 км Денис Айрапетян пришел к финишу первым. Второе и третье места заняли соответственно Александр Шульгинов и Сергей Милованов.

По результатам общих зачетов в национальную сборную отобраны Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина.

Еще шесть спортсменов будут определены по решению главного тренера сборной России Андрея Максимова.

Первый этап Кубка мира состоится 2–4 ноября в городе Калгари в Канаде, второй — 9–11 ноября в Солт-Лейк-Сити в США, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.