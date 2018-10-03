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Пензенская «Лагуна-УОР» стартует в Кубке России по мини-футболу в ноябре

16:32 | 03.10.2018 | Спорт

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» начнет выступление в Кубке России по мини-футболу среди женских команд сезона 2018–2019 годов в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Пензенская «Лагуна-УОР» стартует в Кубке России по мини-футболу в ноябре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом старт соревнований состоится в предстоящую субботу, 6 октября. В ходе первого этапа встретятся «Снежана-Котельники» из Московской области и «ОрелГУ».

В рамках второго этапа — 2 и 3 ноября — сыграют победитель первого и «Аврора» из Санкт-Петербурга, а также московский «МосПолитех» и «Лагуна-УОР» из Пензы.

На 1 и 2 февраля запланированы встречи «Авроры» и победителя первого этапа, а также «Лагуны-УОР» и «МосПолитеха».

«Финал четырех» намечен на 17 и 18 мая 2019 года.

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