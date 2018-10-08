В Пензе открыт горельеф тренеру по баскетболу Зиновию Шваму Спорт

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Горельеф заслуженному тренеру СССР и РСФСР по баскетболу Зиновию Шваму открыт на здании спортивного центра «Юность» в парке культуры и отдыха «Комсомольский» в Пензе в день 100-летия со дня рождения наставника, 8 октября.

Фото: Zspo.ru

В церемонии приняли участие официальные лица, представители спортивного сообщества и родные основателя пензенской школы баскетбола.

Права снять покрывало с горельефа были удостоены губернатор Иван Белозерцев и дочь Зиновия Швама Ирина Осипова.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил важность поддержки спорта в регионе. С учетом этого он пообещал, что будет рассмотрен вопрос о запуске программы поддержки баскетбола.

«Мы подумаем о том, чтобы в бюджете заложить средства и создать программу на 5 лет по развитию баскетбола на пензенской земле, начиная со школы, и поддержать школу высших достижений», — сказал он.

В свою очередь заслуженный тренер РСФСР и СССР Евгений Гомельский, который стал почетным гостем мероприятия, поделился воспоминаниями о Зиновии Шваме, высказав мнение, что тот был педагогом от бога.

«Оптимистичный, остроумный, добродушный, отзывчивый, но при этом умеющий отстаивать свое мнение, доказывать собственную правоту и биться за своих девчонок. Низкий поклон ему. Хорошо, что на пензенской земле его помнят», — сказал он.

Швам Зиновий Семенович родился на Украине 8 октября 1918 года.

В возрасте семи лет с родителями уехал в Канаду, где окончил колледж в Торонто.

В 1938 году переехал на постоянное место жительства в СССР. Экстерном окончил факультет иностранных языков Ростовского педагогического института, а позже получил образование в школе тренеров при Государственном институте физкультуры в Ленинграде.

После начала Великой Отечественной войны ушел на фронт — был пехотинцем, артиллеристом и горным стрелком.

В 1944 году был тяжело ранен и направлен в госпиталь в Ереван, где познакомился с будущей супругой.

После демобилизации уехал на родину невесты в Пензу, где начал трудовую деятельность в 1946 году. Выступал как тренер и как игрок сборной области. Подготовил более 30 мастеров спорта СССР. Его воспитанники приглашались в сборные страны и становились чемпионами Европы и мира.

До 1987 года был наставником женской баскетбольной команды «Спартак». Уйдя на заслуженный отдых, продолжал оставаться консультантом до последних дней жизни.

Скончался 12 августа 1998 года. Похоронен на Ново-Западном кладбище.

С 2009 года в память о выдающемся тренере в Пензе проходит всероссийский турнир по баскетболу среди девушек.

На стене дома №44А на улице Урицкого, где Зиновий Швам жил с 1965 года, установлена мемориальная доска.

Имя Зиновия Швама присвоено спортивному центру «Юность».