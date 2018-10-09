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В Пензе стадион «Труд» предлагается передать в ведение региона

13:06 | 09.10.2018 | Спорт

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Стадион «Труд», находящийся в оперативном управлении Пензенского государственного университета (ПГУ), предлагается передать в ведение региона для последующей реконструкции. С соответствующей инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев в ходе визита на объект во вторник, 9 октября.

В Пензе стадион «Труд» предлагается передать в ведение региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эту идею поддержал ректор вуза Александр Гуляков.

Он сообщил, что несколько лет назад была подготовлена проектная документация, согласно которой, стоимость обновления спортивного объекта оценивается в 500 млн. рублей.

По словам Александра Гулякова, своими силами вуз не может выполнить реконструкцию, поэтому стадион, на котором занимаются студенты, постепенно разрушается.

В ходе обсуждения возможных вариантов приведения спортобъекта в надлежащий вид глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев отметил, что можно предложить бизнесу обустроить подземную парковку на территории со стороны проезжей части.

Кроме того, он высказал мнение, что стоит рассмотреть вариант преобразования открытого стадиона в крытый.

«Сделать искусственное поле, покрыть его легкими конструкциями и сделать манеж», — предложил министр.

По итогам выезда на место губернатор дал ряд поручений для проработки вопроса о возможностях обновления стадиона.

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