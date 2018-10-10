Пензенский «Дизель» в овертайме одержал победу над «Ижсталью» Спорт

Ижевск, 10 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в овертайме одержал победу над «Ижсталью» со счетом 5:4 в выездном матче в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, который состоялся в Ижевске во вторник, 9 октября.

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В первом периоде шайбы забросили пензенские игроки Александр Тарасов и Данил Макаров.

Во втором «Ижсталь» сократила разрыв — Евгений Банцерев ударил от синей линии, а Валентин Макаров забил гол. Вскоре «Дизель» нанес ответный удар. Шайбу на свой счет записал Артем Лесников.

Самым напряженным стал третий игровой отрезок. На 43-й минуте хоккеист «Ижстали» Кирилл Афанасьев забил гол после удара Никиты Колесникова, сократив разрыв до минимума.

После этого гости реализовали большинство, дубль оформил Александр Тарасов. В концовке периода Василий Хабаров с острого угла забил шайбу — 3:4. На последней минуте «Дизель» остался в меньшинстве, и ижевский игрок Владислав Кодола сравнял счет.

В овертайме гол забил Данил Макаров, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

Таким образом, после 11 игр пензенская команда находится на 25 строчке турнирной таблицы из 29, заработав восемь очков.

Следующий матч «Дизель» проведет в Перми с клубом «Молот-Прикамье» в предстоящий четверг, 11 октября.