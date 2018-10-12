EN
11:21:53 Пятница, 12 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» на выезде по буллитам обыграл «Молот-Прикамье»

10:29 | 12.10.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над клубом «Молот-Прикамье» в матче регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, состоявшегося в Перми в минувший четверг, 11 октября.

Пензенский «Дизель» на выезде по буллитам обыграл «Молот-Прикамье». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в игре открыл нападающий «Дизеля» Александр Тарасов, после чего успех гостей закрепил защитник Егор Артамонов — 0:2. На это «Молот-Прикамье» ответил двумя голами в исполнении форвардов Руслана Шайхулова, а затем Ильи Серегина — 2:2.

Сильнейшего команды определяли в серии буллитов, где удачливее оказались пензенцы. Победную точку в матче поставил нападающий Максим Зюзякин — 2:3.

Таким образом, по итогам 12 проведенных игр «Дизель» набрал 10 очков. Команда располагается на 23 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч клуб из Пензы проведет в предстоящую субботу, 13 октября. В Нефтекамске его примет местный «Торос».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе сотрудники УФСИН сдали 16 литров крови в рамках акции «Донор в погонах» Зоопарк Пензы объявил творческий конкурс для школьников «Игрушка-зверушка»
Пенсионерка из Пензы проведет 4 года в колонии за смерть мужа, обидевшего кошку На улице Мира в Пензе оборудовали детскую площадку с прорезиненным покрытием
В Пензенской области стартовал новый оздоровительный проект «Формула жизни» Генконсул Казахстана посетил Пензу с рабочим визитом
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама