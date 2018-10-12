Пензенский «Дизель» на выезде по буллитам обыграл «Молот-Прикамье» Спорт

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над клубом «Молот-Прикамье» в матче регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, состоявшегося в Перми в минувший четверг, 11 октября.

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Счет в игре открыл нападающий «Дизеля» Александр Тарасов, после чего успех гостей закрепил защитник Егор Артамонов — 0:2. На это «Молот-Прикамье» ответил двумя голами в исполнении форвардов Руслана Шайхулова, а затем Ильи Серегина — 2:2.

Сильнейшего команды определяли в серии буллитов, где удачливее оказались пензенцы. Победную точку в матче поставил нападающий Максим Зюзякин — 2:3.

Таким образом, по итогам 12 проведенных игр «Дизель» набрал 10 очков. Команда располагается на 23 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч клуб из Пензы проведет в предстоящую субботу, 13 октября. В Нефтекамске его примет местный «Торос».