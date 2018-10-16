Пензенский «Дизель» победил «Нефтяник» в Альметьевске Спорт

Альметьевск, 16 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» на выезде одержал победу со счетом 4:3 над клубом «Нефтяник» в матче регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, состоявшемся в Альметьевске в минувший понедельник, 15 октября.

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Главный тренер пензенского клуба Алексей Ваулин поблагодарил подопечных за игру в Альметьевске и за всю выездную серию.

«Сегодня ребята были готовы к игре, был максимальный настрой, хотели выиграть. Мы старались делать короткие смены, чтобы поддерживать быстрый темп. Все выполнили игровое задание, старались не давать сопернику свободно чувствовать себя в средней зоне, забили голы», — сказал наставник «Дизеля».

Он отметил, что выходцы из «Дизелиста» понемногу набираются опыта, но пока у них не все получается.

«В составе у нас девять игроков из прошлогодней молодежной команды. Им тяжело, поэтому перешли на игру в три звена, оставили тех, кто поопытнее, кто посвежее. Молодым нужно время, но ребята уже забивают», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба ХК «Нефтяник».

Таким образом, после 14 игр «Дизель» поднялся на 21-ю строчку турнирной таблицы, заработав 12 очков.

Следующий матч пензенский клуб проведет в рамках домашней серии в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» с «Барсом» из Казани в предстоящее воскресенье, 21 октября. Он начнется в 17.00.