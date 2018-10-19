Пензенские пловцы завоевали 36 медалей на чемпионате и первенстве ПФО Спорт

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Представители сборной Пензенской области завоевали 17 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа (ПФО) по плаванию, которые завершились в Саранске в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщается на сайте областной спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта.

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Согласно представленным данным, рекордсменом по числу наград стал Егор Павлов, на счету которого семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Кроме того, неоднократными победителями и призерами соревнований являются Виктория Андреева, Александр Харланов, Роман Ларин и Егор Исаев.

Свой вклад в копилку сборной внесли также Артем Лазарев, Валерия Пугачева, Дарья Гутова, Анастасия Логинова, Георгий Екимов, Дмитрий Петрушков и Яна Попова.

Впереди у пловцов ответственный старт — чемпионат России, который пройдет в Казани с 7 по 12 ноября.