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Пензенская «Лагуна» разгромила «Аврору» в Санкт-Петербурге

11:57 | 20.10.2018 | Спорт

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Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу со счетом 3:0 над «Авророй» во втором туре чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 19 октября.

Пензенская «Лагуна» разгромила «Аврору» в Санкт-Петербурге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основные события встречи развернулись во втором тайме. После перерыва подопечные Михаила Крюкова стали больше атаковать, что и привело к голам.

На 24-й минуте матча пензенские спортсменки заработали угловой, после розыгрыша которого Ксения Олькова сильно пробила, но на пути мяча оказалась Лиана Юхаева из «Авроры». Получился рикошет, и мяч попал точно в ближний угол ворот Анастасии Ивановой.

Чуть позже Екатерина Самойлова сумела забить два гола с передач Оксаны Пеговой, сообщает пресс-служба клуба.

После трех игр с 9 очками пензенский клуб остается лидером турнирной таблицы.

Вторая встреча с «Авророй» состоится в субботу, 20 октября.

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