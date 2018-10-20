В фестивале «Я начинаю с ГТО» в Кузнецке приняли участие 19 команд Спорт

Кузнецк, 20 октября 2018. PenzaNews. 19 команд из детских садов Пензенской области приняли участие в фестивале «Я начинаю с ГТО», который прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в Кузнецке в субботу, 20 октября.

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В частности, физическую подготовку показали старшие воспитанники дошкольных образовательных учреждений Кузнецка, Заречного, Городища, Сосновоборска, Татарского Канадея, Неверкино, Поселков, Евлашево и Большого Труева.

Они выполнили нормативы по ряду дисциплин — смешанному передвижению на 1 км, челночному бегу три по 10 метров, отжиманиям от пола, наклонам вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжкам в длину с места, подниманию туловища из положения лежа на спине, метанию теннисного мяча в цель на 6 метров.

По итогам фестиваля команды, занявшие призовые места, награждены кубками и дипломами министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Все участники получили сертификаты, медали и сладости, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.