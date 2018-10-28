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Дзюдоист из Пензы завоевал «серебро» международного турнира

13:16 | 28.10.2018 | Спорт

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Балаково, 28 октября 2018. PenzaNews. Воспитанник училища олимпийского резерва Пензенской области Даниил Сидоров стал серебряным призером XXIV международного турнира городов России и стран содружества по борьбе дзюдо на призы профсоюзного комитета Балаковской АЭС.

Дзюдоист из Пензы завоевал «серебро» международного турнира

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов, состязания, состоявшиеся в спорткомплексе «Спортэкс» в минувшую субботу, 27 октября, объединили юношей и девушек 1997–2001, а также 2002–2004 годов рождения.

«Участники соревнований приняли участие в мастер-классе, который провел чемпион Европы и мира, двукратный победитель Сурдлимпийских игр Ринат Кадыров — бывший воспитанник секции дзюдо центра культуры и спорта «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что профсоюзный комитет является учредителем центра культуры спорта и детского творчества «Антарес», в различных секциях и кружках которого занимаются более 1 тыс. детей.

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