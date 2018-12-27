EN
23:36:39 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подготовлены эскизы будущего горнолыжного комплекса

16:29 | 27.12.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Эскизные решения разработаны для инвестиционного проекта, предусматривающего строительство горнолыжного комплекса в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе подготовлены эскизы будущего горнолыжного комплекса

Фото: Penza-gorod.ru

«Завершены работы по формированию схемы, проведению межевания и постановки на кадастровый учет земельного участка, предполагаемого под строительство. Разработан альбом эскизных решений по проекту, включающий в себя видовые кадры фасада главного корпуса, ситуационный план, отображающий местоположение комплекса относительно карты областного центра, а также генеральный план объекта», — сказал он в ходе заседания совета по инвестразвитию и предпринимательству, состоявшегося в мэрии в четверг, 27 декабря.

Виктор Кувайцев добавил, что в альбом эскизных решений внесены подробные схематические планы всех этажей будущего здания.

По данным мэрии, ранее на проект «Строительство горнолыжного комплекса в городе Пензе» была выделена субсидия из регионального бюджета в размере 900 тыс. рублей в рамках поддержки мероприятий по развитию туризма.

В порядке софинансирования в бюджете города предусмотрено 100 тыс. рублей.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования
Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком
В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама