В Пензе подготовлены эскизы будущего горнолыжного комплекса Спорт

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Эскизные решения разработаны для инвестиционного проекта, предусматривающего строительство горнолыжного комплекса в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Завершены работы по формированию схемы, проведению межевания и постановки на кадастровый учет земельного участка, предполагаемого под строительство. Разработан альбом эскизных решений по проекту, включающий в себя видовые кадры фасада главного корпуса, ситуационный план, отображающий местоположение комплекса относительно карты областного центра, а также генеральный план объекта», — сказал он в ходе заседания совета по инвестразвитию и предпринимательству, состоявшегося в мэрии в четверг, 27 декабря.

Виктор Кувайцев добавил, что в альбом эскизных решений внесены подробные схематические планы всех этажей будущего здания.

По данным мэрии, ранее на проект «Строительство горнолыжного комплекса в городе Пензе» была выделена субсидия из регионального бюджета в размере 900 тыс. рублей в рамках поддержки мероприятий по развитию туризма.

В порядке софинансирования в бюджете города предусмотрено 100 тыс. рублей.