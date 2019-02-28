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Пензенцы завоевали еще 13 медалей на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию

10:12 | 28.02.2019 | Спорт

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Пловцы из Пензенской области завоевали 13 медалей — пять золотых, столько же серебряных и три бронзовые — во второй день чемпионата и первенства Приволжского федерального округа.

Пензенцы завоевали еще 13 медалей на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура», четыре «золота» — на счету Егора Павлова. Он выиграл награды в чемпионате и первенстве на дистанциях 200 метров баттерфляем и 50 метров на спине. Сергей Исаев стал победителем в первенстве на дистанции 400 метров комплексом.

Серебряными призерами соревнований стали Валерия Пугачева, Георгий Екимов, Егор Сучков и Александр Харланов.

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Бронзовые награды на счету Александры Дорофеевой и Романа Ларина. Кроме того, мужская команда в составе Артема Лазарева, Александра Харланова, Романа Ларина и Егора Павлова стала бронзовым призером в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», чемпионат и первенство Приволжского федерального округа стартовали в пензенском дворце водного спорта «Сура» 26 февраля.

В первый день соревнований спортсмены из Пензенской области завоевали девять медалей — четыре золотых, столько же серебряных и одну бронзовую.

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