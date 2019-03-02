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В Пензе решено построить лыжный стадион

14:13 | 02.03.2019 | Спорт

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Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Лыжный стадион решено построить в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе решено построить лыжный стадион

Фото: Pnzreg.ru

«Принято решение о строительстве лыжного стадиона в городе Пензе. В 2019 году будут выделены средства на проектирование данного объекта», — сказал глава региона в ходе открытия VIII областной эстафеты по лыжным гонкам, которая состоялась на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 2 марта.

Он выразил мнение, что новая лыжная база позволит создать комфортные условия для любителей зимнего вида спорта, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области 14 января губернатор потребовал оборудовать отапливаемую лыжную базу с прокатом инвентаря на стадионе «Снежинка».

Он поручил министерству спорта региона создать проектный офис, оценить опыт других субъектов РФ, проанализировать возможность подведения газа, воды и других коммуникаций к объекту.

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