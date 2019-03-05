ЧР в Пензе станет этапом отбора гимнастов на Олимпиаду — Родионенко Спорт

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Чемпионат России по спортивной гимнастике, который пройдет в Пензе с 6 по 10 марта, станет одним из этапов отбора кандидатов в сборную страны для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщил главный тренер сборных команд РФ по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

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«Что такое чемпионат этого года? Прежде всего — первый старт после 2018 года, который был важным по значимости отбора на Олимпийские игры. […] У нас появилась возможность посмотреть чуть больше народа, чтобы, может быть, расширить число кандидатов для подготовки, собственно, на Олимпийские игры и на чемпионат мира этого года. Задача такая», — сказал он журналистам во время открытой тренировки двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной во дворце спорта «Буртасы» в Пензе во вторник, 5 марта.

Андрей Родионенко добавил, что также важно отобрать спортсменов на чемпионат Европы, где будут разыграны медали в личном первенстве в многоборье и отдельных видах.

«Это значит, мы должны отобрать минимально двух, а лучше трех спортсменов для многоборцев и из них выбрать двух лучших и лучших — по каждым отдельным видам многоборья. В цифрах это выражается так: у ребят участвуют шесть человек — […] два «приличных» многоборца и четыре по отдельным видам, [...] у девочек — там формат только четыре человека, количество от снарядов зависит. И в силу этой причины два и два тоже было бы неплохо», — сказал наставник.

Он отметил, что в Пензе важно определить четверых гимнастов, которые представят страну в многоборье на Играх-2020.

«Вот эти четыре многоборца рождаются уже вот здесь. […] Будем честно смотреть друг другу в глаза — за год многоборцы не рождаются. То, что мы в этом году получим, мы сможем улучшить. […] Мы должны уже вот здесь определиться, кого мы будем иметь на соревнованиях Европы, мира, а кого, может быть, будем держать в «темноте», чтобы в 2020 году выстрелить», — пояснил Андрей Родионенко.

По его словам, тренерский штаб будет ориентироваться не на имена, а только на результаты выступлений гимнастов.

«Чемпионат России этого года — многоликий, поскольку [он показывает] что у нас есть сегодня, кем мы можем располагать завтра и, в конечном итоге, что мы имеем реально на подготовку к Олимпийским играм», — подытожил Андрей Родионенко.