Пензенский губернатор намерен заняться скандинавской ходьбой вместе с министрами Спорт

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен заняться скандинавской ходьбой, чтобы личным примером пропагандировать приверженность к здоровому образу жизни.

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«Пример надо показывать, верно? А людям не хватает, которые ходят заниматься, палочек для скандинавской ходьбы. […] Программа по приобретению спортинвентаря у нас есть, но мы не заложили деньги. […] Деньги заложите — 15 млн. рублей — на этот год. И Вы с [министром финансов Пензенской области Любовью] Финогеевой будете ходить на Западной поляне, и я с Вами», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к главе регионального Минспорта Григорию Кабельскому в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Он отметил, что инвентарь должен приобретаться на условиях софинансирования из районных бюджетов.

Кроме того, Иван Белозерцев распорядился проанализировать, какое количество групп для занятий физкультурой и спортом сформировано в муниципалитетах, а также занимаются ли в них представители власти, в частности, главы администраций и их заместители по социальной работе.