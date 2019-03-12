Хоккеисты из двух вузов Пензы сразятся за кубок губернатора
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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Команды двух пензенских вузов - госуниверситета и университета архитектуры и строительства — впервые поборются за кубок губернатора.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Встреча состоится на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в предстоящий четверг, 14 марта.
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, решение об организации матча принято по итогам областного студенческого турнира по хоккею, в котором спортсмены ПГУ и ПГУАС набрали равное количество очков.
Вместе с тем в матче между сборными двух вузов победили спортсмены пензенского госуниверситета, поэтому главный трофей был вручен им. Третье место занял Пензенский государственный аграрный университет.
Также в турнире участвовала команда Пензенского государственного технологического университета и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.