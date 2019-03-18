Пензенская «Юность» завершила регулярный чемпионат России победами над «Динамо-2» Спорт

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Пензенский клуб «Юность» завершил регулярный чемпионат России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона победами над «Динамо-2» из Новосибирской области.

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Первый матч завершился со счетом 72:59. Самыми результативными игроками стали Ольга Сизякова, Екатерина Петяева и Полина Мартынова.

Итог второй встречи — 74:70. За время игры себя хорошо проявила Ольга Сизякова. Кроме того, высокую результативность показали Ирина Литвиненко и Арина Глазачева.

Таким образом, «Юность» завершила регулярный чемпионат на третьем месте с 62 очками в активе. Она пропустила вперед с минимальным отрывом команды «Черные медведи — Политех» и «Надежда-2».

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, четвертьфинал чемпионата России пройдет 25 и 29 марта. «Юность» проведет игры с командой «Енисей-2» из Красноярского края.

Победитель серии будет определен по сумме очков, набранных в двух матчах.

После этого четыре лучшие команды разыграют медали чемпионата в однокруговом турнире без учета результатов всех предыдущих встреч. Этот финальный тур будет проведен на площадке одного из участников.

Проигравшие, а также команды, занявшие 9–10 места в регулярном чемпионате, будут распределены на две группы по три команды в соответствии с местами, занятыми в регулярном чемпионате, и разыграют 5–7 и 8–10 места туром в два круга.

Игры за 1–4 места состоятся 15–17 апреля, за 5–7 и 8–10 места — 15–20 апреля.