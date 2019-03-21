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В Пензе отметят пятую годовщину со дня подписания указа о комплексе «ГТО»

11:26 | 21.03.2019 | Спорт

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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные к пятой годовщине со дня подписания указа президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», пройдут в Пензенской области.

В Пензе отметят пятую годовщину со дня подписания указа о комплексе «ГТО». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте центра спортивной подготовки региона, в центрах тестирования будут организованы дни открытых дверей.

Также планируется провести «Урок ГТО» в музее спорта Пензенской области.

В числе других мероприятий — конкурс «ГТО в лицах» и массовая акция «На рекорд!»

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Пензенская область заняла второе место в рейтинге ГТО

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам IV квартала 2018 года Пензенская область заняла второе место в рейтинге регионов России по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

При ранжировании субъектов РФ анализировалось несколько критериев, позволяющих отследить динамику работы на местах.

Так, в электронной базе данных, относящихся к реализации комплекса ГТО, зарегистрированы 164 тыс. 785 человек. В выполнении нормативов, по состоянию на 1 января 2019 года, в регионе приняли участие 107 тыс. 780 человек. За успешную сдачу комплекса «ГТО» присуждено 39 тыс. 427 знаков.

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