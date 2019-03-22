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В Пензе впервые прошел областной семинар по скандинавской ходьбе

16:16 | 22.03.2019 | Спорт

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Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Первый областной семинар по скандинавской ходьбе состоялся на базе дворца единоборств «Воейков» в Пензе в пятницу, 22 марта.

В Пензе впервые прошел областной семинар по скандинавской ходьбе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На нем собрались преимущественно представители старшего поколения. Некоторые их них пришли с внуками.

Первым мероприятием в рамках семинара стал мастер-класс «Скандинавская ходьба по-пензенски», который провел главный методист движения «Содружество» Виктор Полюхин.

Он предварил демонстрацию упражнений рассказом о пользе этого вида физической активности.

По словам Виктора Полюхина, уже после первых 300 метров скандинавской ходьбы позвоночник начинает функционировать более правильно и эффективно.

«Начинается активное мозговое кровообращение. […] Инсульт «помолодел», косит людей уже не только молодых, но и в 15, 17, 30 лет, но скандинавская ходьба решает и эту проблему», — сказал заслуженный работник физической культуры России, добавив, что любой бег, даже легкий, для пожилых людей вреден, а скандинавская ходьба позволяет им поддерживать себя в форме и при этом не травмировать суставы.

Затем под руководством методиста прошло массовое занятие, во время которого участники выполнили ряд упражнений.

Помимо этого, присутствующим было предложено ознакомиться с новинками инвентаря и одежды для скандинавской ходьбы, а также посетить музей спорта Пензенской области, который был открыт во дворце единоборств «Воейков» в декабре 2018 года.

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