Мэрия Пензы начала формировать участок под ледовый дворец в Арбеково Спорт

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Специалисты администрации Пензы начали формировать земельный участок под строительство ледового дворца в микрорайоне Арбеково. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы встречались с одним из больших застройщиков этого микрорайона, определились с участком, на котором может быть размещен ледовый дворец. Есть такая возможность», — сказал он в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

Виктор Кувайцев напомнил, что губернатор Иван Белозерцев уже озвучил предварительную стоимость строительства, а также информацию об источниках финансирования и назначении спортивного объекта.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2011 года в Пензе был торжественно открыт спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», который имеет две ледовые арены — центральную вместимостью 5,5 тыс. зрителей и тренировочную, а также бассейн и тренажерный зал. В спортивном сооружении базируется профессиональный хоккейный клуб «Дизель».

В феврале 2012 года Григорий Кабельский, занимавший на тот момент должность председателя комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, анонсировал строительство еще одного ледового стадиона на 5,5 тыс. зрителей в микрорайоне Арбеково вблизи дворца спорта «Буртасы». Данный объект предполагалось возвести за 2–3 года на условиях софинансирования. Ожидалось, что 50% средств поступит из федерального бюджета по линии программы химического разоружения, вторая половина — из регионального. Однако этот проект так и не был реализован.

14 января 2019 года пресс-служба областного правительства распространила информацию о том, что в 2021 году из федерального бюджета будет выделено 250 млн. рублей на строительство спортивного комплекса для фигурного катания.