Пензенские шахматисты стали лучшими на соревнованиях «Аленький цветочек» Спорт

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Сборной Пензенской области, в составе которой выступали Олег Теплов, Андрей Егоров и Виктория Батарова, не было равных в шахматах на всероссийских домашних соревнованиях среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Аленький цветочек». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

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Он добавил, что Олег Теплов также стал лучшим в шахматах в личном зачете среди юниоров.

«Виктория Батарова заняла второе место в шахматах и третье в шашках в личном зачете среди юниорок», — отметил собеседник агентства.

Всероссийские соревнования «Аленький цветочек» проходили в Пензе на базе санатория имени В.В. Володарского. В них приняли участие более 40 человек из 14 регионов России.