«РЖД» планирует передать Пензе здание спорткомплекса «Локомотив» Спорт

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Члены совета директоров ОАО «РЖД» на ближайшем заседании рассмотрят вопрос о передаче на баланс города здания физкультурно-оздоровительного центра «Локомотив», расположенного на улице Герцена в Пензе. Об этом сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Максим Киселев в ходе рабочей встречи с мэром Виктором Кувайцевым.

Фото: Penza-gorod.ru

«Думаю, будет принято положительное решение», — сказал замруководителя КбшЖД.

В свою очередь Виктор Кувайцев пояснил, что на уровне города уже проведена необходимая подготовительная работа.

«Мы готовы безвозмездно принять указанный объект в муниципальную собственность. Соответствующее решение принято на заседании Пензенской городской думы», — сказал глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, спорткомплекс «Локомотив» находится по адресу: Пензы, улица Герцена, 11. В нем располагается подростковый клуб бокса. Объединение действует уже около 40 лет, на его базе проводятся занятия для подростков микрорайона.