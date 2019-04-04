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Космонавт Самокутяев откроет в Пензе турнир по плаванию

12:30 | 04.04.2019 | Спорт

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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Уроженец Пензы, космонавт, Герой России Александр Самокутяев примет участие в церемонии открытия детского турнира по плаванию на своей малой родине в предстоящую пятницу, 5 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минспорта Пензенской области.

Космонавт Самокутяев откроет в Пензе турнир по плаванию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что соревнования будут проводиться во дворце водного спорта «Сура».

Планируется, что в течение трех дней среди более чем 750 спортсменов 2003–2009 годов рождения из 23 регионов России будет разыграно 120 комплектов наград.

Как отмечается на сайте детской лиги плавания «Поволжье», каждый участник имеет право стартовать в пяти индивидуальных видах программы.

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены медалями и дипломами. Дополнительно намечено поощрить по 10 спортсменов, показавших наивысшие результаты, в каждой возрастной группе отдельно среди девушек и юношей.

В командном зачете будут учитываться результаты всех участников и эстафеты. Лучшая команда получит переходящий кубок лиги «Поволжье» и премию в сумме 15 тыс. рублей.

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