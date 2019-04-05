Александр Самокутяев открыл в Пензе турнир по плаванию в честь Дня космонавтики Спорт

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Уроженец Пензы, космонавт, Герой России Александр Самокутяев принял участие в церемонии открытия детского турнира по плаванию, посвященного Дню космонавтики, на своей малой родине.

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По его словам, он гордится тем, что соревнования приурочены к его профессиональному празднику.

«В 2011 году, вы знаете, я выполнял свой первый космический полет. Это был год 50-летия покорения человеком космического пространства, год 50-летия полета Юрия Гагарина. У нас родилась идея, […] и мы обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой увековечить память Гагарина и признать статус Дня космонавтики международным», — сказал Александр Самокутяев в ходе церемонии, состоявшейся во дворце водного спорта «Сура» в Пензе в пятницу, 5 апреля.

Космонавт пожелал юным спортсменам удачи, честной борьбы, побед и достижений.

В свою очередь министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский пожелал Александру Самокутяеву новых свершений.

«Сегодня в наш город приехало большое количество представителей субъектов Российской Федерации. Около 700 участников. Я хотел бы пожелать всем им показать свои личные достижения», — добавил он.

Затем председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков отметил, что в этом году турнир получил статус всероссийского.

«Все это делается только для того, чтобы с каждым годом плавание в нашем городе, в нашей стране развивалось, […] чтобы как больше детей занимались данным замечательным видом спорта», — сказал он.

После окончания торжественной части начались заплывы.