EN
21:37:40 Пятница, 5 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Самокутяев открыл в Пензе турнир по плаванию в честь Дня космонавтики

17:07 | 05.04.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Уроженец Пензы, космонавт, Герой России Александр Самокутяев принял участие в церемонии открытия детского турнира по плаванию, посвященного Дню космонавтики, на своей малой родине.

Александр Самокутяев открыл в Пензе турнир по плаванию в честь Дня космонавтики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, он гордится тем, что соревнования приурочены к его профессиональному празднику.

«В 2011 году, вы знаете, я выполнял свой первый космический полет. Это был год 50-летия покорения человеком космического пространства, год 50-летия полета Юрия Гагарина. У нас родилась идея, […] и мы обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой увековечить память Гагарина и признать статус Дня космонавтики международным», — сказал Александр Самокутяев в ходе церемонии, состоявшейся во дворце водного спорта «Сура» в Пензе в пятницу, 5 апреля.

Космонавт пожелал юным спортсменам удачи, честной борьбы, побед и достижений.

В свою очередь министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский пожелал Александру Самокутяеву новых свершений.

«Сегодня в наш город приехало большое количество представителей субъектов Российской Федерации. Около 700 участников. Я хотел бы пожелать всем им показать свои личные достижения», — добавил он.

Затем председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков отметил, что в этом году турнир получил статус всероссийского.

«Все это делается только для того, чтобы с каждым годом плавание в нашем городе, в нашей стране развивалось, […] чтобы как больше детей занимались данным замечательным видом спорта», — сказал он.

После окончания торжественной части начались заплывы.

Загрузка...
Читайте также
Бульвар на улице Каракозова в Пензе предложено переименовать в сквер Радиоэлектроники В Кузнецке возбуждено уголовное дело в отношении водителя иномарки
В Пензе представят к награде очевидцев, спасших провалившегося под лед человека Мэр Пензы предложил направить в город-побратим приглашение на туристическую выставку
В Пензе при обработке ожогов стали использовать новую гидрохирургическую систему Компания «МегаФон» как работодатель удостоена премии Best Company Award
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама