Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу в первом матче финала ЧР Спорт

Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над «Авророй» из Санкт-Петербурга в первом матче финала чемпионата России по мини-футболу среди женских команд со счетом 4:3.

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Встреча, состоявшаяся вечером в минувшую пятницу, 5 апреля, началась с атак хозяек площадки, но до 14-й минуты гостям удавалось сдерживать их натиск. В какой-то момент удачный розыгрыш углового привел к неразберихе у ворот вратаря «Авроры» Анастасии Ивановой, а футболистка «Лагуны-УОР» Ксения Олькова смогла этим воспользоваться и затолкала мяч в сетку — 1:0.

Спустя три минуты комбинация в исполнении пензенских футболисток привела к тому, что защитнику Марии Самойловой удалось вывести один на один универсала Оксану Алемайкину, которая реализовала предоставленную ей возможность — 2:0. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм активнее начали футболистки «Авроры». На 21-й минуте отличилась Виктория Лебедева с передачи Лианы Юхаевой — 2:1.

Счет сохранялся до 29-й минуты, которая дала старт результативному отрезку матча. Сначала Мария Самойлова довела результат до 2:2, но сразу же после розыгрыша с центра поля Елизавета Никитина из «Авроры» вывела свой клуб вперед — 3:2. Через две минуты команды снова обменялись голами: Мария Крупина выиграла единоборство у Лианы Юхаевой и со второй попытки отправила мяч точно в нижний угол ворот «Авроры», а Елизавета Никитина оформила дубль, обыграв на скорости всю защиту хозяек паркета. В итоге хозяйки одержали победу с минимальным отрывом.

Решающий матч состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля.