Пензенские пловцы поборются за медали ЧР Спорт

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Десять спортсменов от Пензенской области выступят на чемпионате России по плаванию, официальное открытие которого состоится в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве вечером в понедельник, 8 апреля.

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В их числе — Виктория Белякова (Андреева), Сергей Исаев, Александр Харланов, Егор Павлов, Роман Ларин, Артем Лазарев, Дарья Гутова, Дмитрий Пастухов, Роман Коженков и Никита Третьяков.

Они занимаются под руководством тренеров Натальи Абрамовой, Юрия Аллакина и Сергея Мельникова.

Предварительные заплывы будут начинаться в 9.00 ежедневно до дня окончания состязаний, 12 апреля, полуфинальные и финальные старты запланированы на 18.00, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.