EN
21:15:48 Понедельник, 8 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские пловцы поборются за медали ЧР

16:49 | 08.04.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Десять спортсменов от Пензенской области выступят на чемпионате России по плаванию, официальное открытие которого состоится в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве вечером в понедельник, 8 апреля.

Пензенские пловцы поборются за медали ЧР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — Виктория Белякова (Андреева), Сергей Исаев, Александр Харланов, Егор Павлов, Роман Ларин, Артем Лазарев, Дарья Гутова, Дмитрий Пастухов, Роман Коженков и Никита Третьяков.

Они занимаются под руководством тренеров Натальи Абрамовой, Юрия Аллакина и Сергея Мельникова.

Предварительные заплывы будут начинаться в 9.00 ежедневно до дня окончания состязаний, 12 апреля, полуфинальные и финальные старты запланированы на 18.00, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Клены, березы и другие деревья посадят в Пензе в ходе месячника по благоустройству МУП продаст часть выращенной рассады цветов предприятиям и жителям Пензы
На улицах Пензы высадят более 300 тыс. цветов UFC ТВ для любителей смешанных единоборств появится в сети «Ростелекома»
Осуждена экс-глава СМУП «Пензалифт», не допустившая банкротства предприятия На базе технопарка «Рамеев» в Пензе будут производить системы фиксации позвоночника
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама