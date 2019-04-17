Ольга Ключникова стала чемпионкой России по плаванию среди глухих Спорт

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Многократная чемпионка XXIII Сурдлимпийских летних игр в Самсуне, пензенская пловчиха Ольга Ключникова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров на спине на домашнем чемпионате России по плаванию среди глухих, который параллельно с первенством проходит во дворце водного спорта «Сура».

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Сборную Пензенской области представляют воспитанники спортивно-адаптивной школы региона.

Всего в состязаниях участвуют около 300 пловцов из 33 регионов страны. На чемпионате выступают спортсмены старше 12 лет, в первенстве — от 10 до 18 лет.

Соревнования являются отборочными на чемпионат мира по плаванию (спорт глухих), который состоится 25–31 августа в бразильском городе Сан-Паулу, сообщается на сайте спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта.