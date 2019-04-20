Воспитанники пензенского хоккея в составе ЦСКА стали чемпионами Спорт

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Клуб ЦСКА, за который выступают воспитанники пензенского хоккея, нападающие Сергей Андронов и Антон Слепышев, стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

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В минувшую пятницу, 19 апреля, в четвертом матче финала плей-офф КХЛ сезона 2018– 2019 годов команда в овертайме со счетом 3:2 одержала победу над омским «Авангардом», выиграв серию со счетом 4:0. «Золотой» гол на счету Максима Мамина, который отличился на 18-й минуте дополнительного времени.

Медали победителям вручили председатель правительства Росии Дмитрий Медведев, глава Федерации хоккея страны Владислав Третьяк и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

После решающего матча Антон Слепышев поблагодарил пензенских болельщиков за поддержку.

«Пенза! Жди!» — написал он в Instagram под совместным снимком с Сергеем Андроновым, на котором спортсмены держат главный трофей соревнований.