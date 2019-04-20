EN
17:53:54 Суббота, 20 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стартовала декада ГТО

12:15 | 20.04.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Декада всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовала в Пензенской области в субботу, 20 апреля.

В Пензенской области стартовала декада ГТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, она предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на популяризацию ГТО.

Во всех муниципальных районах и городских округах запланированы спортивные праздники, церемонии вручения знаков отличия и конкурсы, в том числе на лучшие граффити.

Организация акций по продвижению комплекса ГТО возложена на центры тестирования.

Ожидается, что по итогам декады, которая завершится 1 мая, увеличится число граждан, зарегистрированных в автоматизированной системе ГТО, а также количество тех, кто успешно сдал нормативы.

Загрузка...
Читайте также
Пассажиры поездов будут получать питание в экологичной упаковке Суд признал незаконным перенос сроков сноса четырех домов в Терновке
В Кузнецке возбуждено дело по факту гибели рабочего в траншее на улице Свердлова Поставленные перед конференцией «Secon» задачи решены не в полной мере — Максим Семенкин
Более половины респондентов не планируют выходить на субботник — опрос Сергей Волков награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама