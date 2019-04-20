В Пензенской области стартовала декада ГТО Спорт

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Декада всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовала в Пензенской области в субботу, 20 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, она предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на популяризацию ГТО.

Во всех муниципальных районах и городских округах запланированы спортивные праздники, церемонии вручения знаков отличия и конкурсы, в том числе на лучшие граффити.

Организация акций по продвижению комплекса ГТО возложена на центры тестирования.

Ожидается, что по итогам декады, которая завершится 1 мая, увеличится число граждан, зарегистрированных в автоматизированной системе ГТО, а также количество тех, кто успешно сдал нормативы.