Пензенский «Дизелист» стал серебряным призером первенства НМХЛ Спорт

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» стал серебряным призером первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2018–2019 годов, проиграв на выезде команде «Россошь» пятый матч финальной серии в минувшее воскресенье, 21 апреля.

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Счет встречи на 14-й минуте открыли хозяева площадки. Ворота поразил Ян Хоменко.

Затем в середине второго периода Николай Лень голом в меньшинстве удвоил преимущество, но вскоре Максим Чумаков, реализовав большинство, сократил отставание — 2:1.

В заключительной двадцатиминутке воронежские хоккеисты не оставили пензенцам шанса на победу. На 43-й минуте Ян Хоменко оформил дубль, затем по шайбе на свой счет записали Алексей Талдонов и Данис Каримов.

В концовке голкипера «Дизелиста» заменили на шестого полевого игрока, но Алексей Талдонов забил гол в пустые ворота — 6:1, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».