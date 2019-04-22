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Пензенский «Дизелист» стал серебряным призером первенства НМХЛ

08:20 | 22.04.2019 | Спорт

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» стал серебряным призером первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2018–2019 годов, проиграв на выезде команде «Россошь» пятый матч финальной серии в минувшее воскресенье, 21 апреля.

Пензенский «Дизелист» стал серебряным призером первенства НМХЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет встречи на 14-й минуте открыли хозяева площадки. Ворота поразил Ян Хоменко.

Затем в середине второго периода Николай Лень голом в меньшинстве удвоил преимущество, но вскоре Максим Чумаков, реализовав большинство, сократил отставание — 2:1.

В заключительной двадцатиминутке воронежские хоккеисты не оставили пензенцам шанса на победу. На 43-й минуте Ян Хоменко оформил дубль, затем по шайбе на свой счет записали Алексей Талдонов и Данис Каримов.

В концовке голкипера «Дизелиста» заменили на шестого полевого игрока, но Алексей Талдонов забил гол в пустые ворота — 6:1, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

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