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Пенза примет всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике

10:23 | 24.04.2019 | Спорт

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике состоятся во дворце спорта «Буртасы» в Пензе 26 и 27 апреля.

Пенза примет всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в них допускаются студенты дневной формы обучения российских вузов и их выпускники прошлого года. Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января.

В составе команды Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского выступят Ильдар Юскаев, Иван Елькин, Влада Хуртова и Анастасия Климова.

Также поступили заявки от семи иногородних вузов — трех из Москвы, по одному из Смоленска, Чебоксар, Казани и Волгограда.

26 апреля состоятся командные и личные соревнования в многоборье, 27 апреля пройдут финалы в отдельных видах гимнастического многоборья, сообщается на сайте спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А Лавровой.

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