EN
19:49:10 Воскресенье, 28 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сборная Пензы заняла первое место по итогам областной эстафеты

10:40 | 28.04.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Сборная Пензы заняла первое место в общекомандном зачете по итогам XIX областной легкоатлетической эстафеты на призы губернатора, состоявшейся на набережной микрорайона «Город Спутник» в минувшую субботу, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сборная Пензы заняла первое место по итогам областной эстафеты

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, мужская, женская и смешанные команды заняли первые места, опередив спортсменов из Заречного и Кузнецка.

Также в число призеров вошли ветеранские команды областного центра.

Как отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, легкоатлетическая эстафета в этот день оказалась лишь одним из нескольких соревнований, на которых спортсмены города показали высокие результаты.

«Сегодня было несколько спортивных мероприятий, на которых пензенцы выступили более чем достойно — сборная команда города Пензы признана лучшей на областной легкоатлетической эстафете на призы губернатора, три призовых места в мотокроссе памяти [бывшего главы региона] Василия Бочкарева — за городскими клубами, и в завершение дня наш «Зенит» обыграл ижевскую команду со счетом 3:2! Гордимся нашими спортсменами!», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы раскрыл некоторые детали реализации плана приватизации муниципального имущества Мэр Пензы рассказал, как используется реконструированный к ЧМ стадион «Зенит»
Раскрыта кража денег из спортклуба на улице Калинина в Пензе В Пензе для студентов из Ливана и Иордании провели экскурсию по Спасскому собору
Пензенским подросткам предложили показать, кому они доверяют В Пензе закрыли подпольную нарколабораторию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама