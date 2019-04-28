Сборная Пензы заняла первое место по итогам областной эстафеты Спорт

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Сборная Пензы заняла первое место в общекомандном зачете по итогам XIX областной легкоатлетической эстафеты на призы губернатора, состоявшейся на набережной микрорайона «Город Спутник» в минувшую субботу, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, мужская, женская и смешанные команды заняли первые места, опередив спортсменов из Заречного и Кузнецка.

Также в число призеров вошли ветеранские команды областного центра.

Как отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, легкоатлетическая эстафета в этот день оказалась лишь одним из нескольких соревнований, на которых спортсмены города показали высокие результаты.

«Сегодня было несколько спортивных мероприятий, на которых пензенцы выступили более чем достойно — сборная команда города Пензы признана лучшей на областной легкоатлетической эстафете на призы губернатора, три призовых места в мотокроссе памяти [бывшего главы региона] Василия Бочкарева — за городскими клубами, и в завершение дня наш «Зенит» обыграл ижевскую команду со счетом 3:2! Гордимся нашими спортсменами!», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.