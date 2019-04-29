На пензенские соревнования по автоспорту намерены приехать более 50 экипажей Спорт

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Более 50 экипажей из семи регионов намерены приехать на кубок губернатора по автоспорту «Трофи-рубеж», который состоится на полигоне «Бизон» вблизи села Саловка Пензенского района Пензенской области 4 и 5 мая.

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Ожидается участие команд из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областей, а также из Мордовии.

На старт выйдут спортсмены на автомобилях, подготовленных по техническим требованиям шести зачетных классов, в том числе в категории прототипов — специально созданных для бездорожья транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, рельеф автополигона «Бизон» позволяет видеть всю трассу: зрители смогут наблюдать прохождение экипажами реки вброд, преодоление болота, ям, траншей и холмов.

Кроме того, для гостей соревнований подготовлена развлекательная программа с конкурсами и призами. Все желающие смогут принять участие в забеге по грязи через полосу препятствий.

Соревнования «Трофи-рубеж», которые проводятся в Пензенской области с 2015 года, собирают около 5 тыс. зрителей. Гонка приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.