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На пензенские соревнования по автоспорту намерены приехать более 50 экипажей

09:53 | 29.04.2019 | Спорт

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Более 50 экипажей из семи регионов намерены приехать на кубок губернатора по автоспорту «Трофи-рубеж», который состоится на полигоне «Бизон» вблизи села Саловка Пензенского района Пензенской области 4 и 5 мая.

На пензенские соревнования по автоспорту намерены приехать более 50 экипажей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается участие команд из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областей, а также из Мордовии.

На старт выйдут спортсмены на автомобилях, подготовленных по техническим требованиям шести зачетных классов, в том числе в категории прототипов — специально созданных для бездорожья транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, рельеф автополигона «Бизон» позволяет видеть всю трассу: зрители смогут наблюдать прохождение экипажами реки вброд, преодоление болота, ям, траншей и холмов.

Кроме того, для гостей соревнований подготовлена развлекательная программа с конкурсами и призами. Все желающие смогут принять участие в забеге по грязи через полосу препятствий.

Соревнования «Трофи-рубеж», которые проводятся в Пензенской области с 2015 года, собирают около 5 тыс. зрителей. Гонка приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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