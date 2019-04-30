EN
14:59:01 Вторник, 30 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Алия Мустафина примет участие в Европейских играх

08:45 | 30.04.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Гимнастка Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область параллельным зачетом, примет участие в Европейских играх в Минске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Алия Мустафина примет участие в Европейских играх. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего в составе сборной смогут выступить шесть спортсменов: поровну мужчин и женщин.

«К Алие Мустафиной должна присоединиться Ангелина Мельникова. Третьей участницей будет Александра Щеколдина или Дарья Белоусова», — пояснили в министерстве.

Европейские игры впервые прошли в 2015 году.

Белоруссия станет хозяйкой второго первенства. Оно пройдет с 21 по 30 июня. На турнире среди гимнастов будет разыграно 12 комплектов медалей: две награды оспорят многоборцы, еще 10 будет разыграно в отдельных видах.

Загрузка...
Читайте также
Александр Тряпицын из Пензы вновь стал призером олимпиады школьников Иван Белозерцев назвал износ сетей актуальной проблемой пензенского ЖКХ
Илья Дильман и Ирина Сизова награждены медалями МЧС России Юные пензенские изобретатели увидели в действии «умные» решения от «Ростелекома»
Яровой сев в Пензенской области выполнен более чем наполовину Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке волос
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама