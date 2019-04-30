Алия Мустафина примет участие в Европейских играх
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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Гимнастка Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область параллельным зачетом, примет участие в Европейских играх в Минске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По данным ведомства, всего в составе сборной смогут выступить шесть спортсменов: поровну мужчин и женщин.
«К Алие Мустафиной должна присоединиться Ангелина Мельникова. Третьей участницей будет Александра Щеколдина или Дарья Белоусова», — пояснили в министерстве.
Европейские игры впервые прошли в 2015 году.
Белоруссия станет хозяйкой второго первенства. Оно пройдет с 21 по 30 июня. На турнире среди гимнастов будет разыграно 12 комплектов медалей: две награды оспорят многоборцы, еще 10 будет разыграно в отдельных видах.