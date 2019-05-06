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Пенза примет первенство России по спортивной гимнастике

16:21 | 06.05.2019 | Спорт

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Первенство России по спортивной гимнастике состоится во дворце спорта «Буртасы» в Пензе.

Пенза примет первенство России по спортивной гимнастике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 8 по 11 мая борьбу за медали будут вести юниоры, с 15 по 18 мая — юниорки.

Пензенскую область на первенстве России представят Иван Мацуненко, Джабраил Селимов, Иван Шкуров, Константин Степанов, Алексей Лунев, Артем Козлов, Наиль Гульмаяров, Валентин Бесхмельницын, Сергей Гоглов и Карина Зыбайло, сообщается на сайте пензенской спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

Согласно квоте, определенной федерацией спортивной гимнастики России, к участию в соревнованиях допускается по 48 юниоров, выступающих в возрастных категориях 16-17 и 14-15 лет, а также 48 юниорок в возрасте 14-15 лет и 32 юниорки 13-ти лет.

По регламенту соревнований, командное первенство не проводится, медали будут разыграны в личном многоборье и в отдельных видах многоборья.

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