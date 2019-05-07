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Пять команд представляют Пензу на областной спартакиаде допризывной молодежи

16:31 | 07.05.2019 | Спорт

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Пять команд представляют Пензу на двухдневной областной спартакиаде допризывной молодежи и ветеранов боевых действий, которая стартовала на стадионе «Первомайский» во вторник, 7 мая.

Пять команд представляют Пензу на областной спартакиаде допризывной молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в борьбу за победу вступили представители школ №№11, 46, 57, 70 и 77.

По данным Минспорта Пензенской области, программа спартакиады для юношей включает в себя плавание, подтягивание, метание гранаты, прыжки в длину с места, стрельбу из пневматической винтовки, а также легкоатлетические дисциплины.

Ветераны боевых действий будут соревноваться в стрельбе из пистолета, метании гранаты в цель и плавании.

Помимо стадиона «Первомайский», состязания также организованы на базе училища олимпийского резерва и в тире ДОСААФ.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Пензенской области, которая представит регион на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста в Смоленске.

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