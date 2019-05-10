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Пензенский студент вошел в сборную России на Универсиаду в Неаполе

10:02 | 10.05.2019 | Спорт

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Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета Роман Ларин вошел в состав сборной России по плаванию для участия в XXX Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

Пензенский студент вошел в сборную России на Универсиаду в Неаполе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В состав мужской команды также включены Максим Абловацкий, Владимир Дубинин, Александр Кудашев, Владимир Кудряшов, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Семен Макович, Эрнест Максумов, Даниил Марков, Антон Никитин, Марк Николаев, Кирилл Пригода, Александр Садовников, Николай Снегирев, Максим Ступин, Григорий Тарасевич и Илья Хоменко.

На женских соревнованиях Россию будут представлять Мария Баклакова, Василиса Буйная, Ксения Василенок, Ника Годун, Александра Денисенко, Полина Егорова, Елизавета Клеванович, Ирина Кривоногова, Розалия Насретдинова, Анастасия Осипенко, Ирина Приходько, Софья Сподаренко и Дарья Чикунова.

Соревнования пройдут с 3 по 14 июля, сообщает пресс-служба вуза.

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