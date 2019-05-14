EN
12:06:52 Вторник, 14 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Славе» в домашнем матче

10:19 | 14.05.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» проиграл московской команде «Слава» со счетом 24:30 свой первый домашний матч в Премьер-лиге чемпионата России по регби, который состоялся на стадионе «Первомайский» вечером в понедельник, 13 мая.

Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Славе» в домашнем матче

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Начало встречи выдалось для хозяев поля трудным. Москвичи записали на свой счет попытку с реализацией и штрафной.

Ход игры переломил Илья Спандерашвили. Он дважды с разрывом в 4 минуты грамотно совершал прорывы и отдавал передачи игрокам пензенского клуба, которые завершали дело попытками — Игорь Снисаренко на 21-й минуте, а Рушан Ягудин — на 25-й. Защитник Илья Демушкин забил реализацию, и со счетом 12:15 «Локомотив» подошел к концу тайма.

После перерыва команды обменялись штрафными — 15:18, обстановка на поле накалилась. Эмоции стоили «Славе» двух штрафных, пробитых Ильей Демушкиным — 21:18. Оставшись в меньшинстве, москвичи сумели занести и точно пробить по воротам, а пензенцы — отыграться штрафным — 24:25.

Разворот атаки на 75-й минуте игроками «Славы» Ревазом Брадзели и Сабой Илуридзе закончился попыткой после паса ногой — 24:30, что и стало итоговым счетом матча, сообщает пресс-служба регбийной Премьер-лиги.

Согласно календарю игр, следующую встречу пензенская команда также проведет дома. Она состоится на стадионе «Первомайский» в предстоящее воскресенье, 19 мая. Соперником «Локомотива» станет «Булава» из Таганрога.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе победителей малой географической олимпиады наградят 22 мая В Пензе подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков
В Заречном обработают от клещей общественные территории В Пензе обсудят прошлое и будущее провинциальных архивов
Прокуратура в Пензе потребовала от регоператора наладить вывоз мусора Угрожавший полицейским ножом житель Каменки проведет 2 года в колонии
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама