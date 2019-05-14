Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Славе» в домашнем матче Спорт

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» проиграл московской команде «Слава» со счетом 24:30 свой первый домашний матч в Премьер-лиге чемпионата России по регби, который состоялся на стадионе «Первомайский» вечером в понедельник, 13 мая.

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Начало встречи выдалось для хозяев поля трудным. Москвичи записали на свой счет попытку с реализацией и штрафной.

Ход игры переломил Илья Спандерашвили. Он дважды с разрывом в 4 минуты грамотно совершал прорывы и отдавал передачи игрокам пензенского клуба, которые завершали дело попытками — Игорь Снисаренко на 21-й минуте, а Рушан Ягудин — на 25-й. Защитник Илья Демушкин забил реализацию, и со счетом 12:15 «Локомотив» подошел к концу тайма.

После перерыва команды обменялись штрафными — 15:18, обстановка на поле накалилась. Эмоции стоили «Славе» двух штрафных, пробитых Ильей Демушкиным — 21:18. Оставшись в меньшинстве, москвичи сумели занести и точно пробить по воротам, а пензенцы — отыграться штрафным — 24:25.

Разворот атаки на 75-й минуте игроками «Славы» Ревазом Брадзели и Сабой Илуридзе закончился попыткой после паса ногой — 24:30, что и стало итоговым счетом матча, сообщает пресс-служба регбийной Премьер-лиги.

Согласно календарю игр, следующую встречу пензенская команда также проведет дома. Она состоится на стадионе «Первомайский» в предстоящее воскресенье, 19 мая. Соперником «Локомотива» станет «Булава» из Таганрога.