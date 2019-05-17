Команда школы «Города Спутник» поедет на «Президентские спортивные игры» в «Орленок» Спорт

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Команда школы имени М.Ю. Лермонтова микрорайона «Город Спутник» представит Пензенскую область на всероссийских «Президентских спортивных играх», которые пройдут в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае в сентябре.

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По итогам регионального этапа состязаний она заняла первое место. Вторыми стали школьники из села Неверкино, третьими — учащиеся школы №17 города Кузнецка.

Всего же участниками этапа стали семь сборных команд, победивших на зональных соревнованиях. Помимо призеров, это учащиеся школ Земетчино, Каменки, Иссы и Пензы, сообщает пресс-служба министерства образования области.

Согласно положению о соревнованиях, во всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» участвуют команды школ в составе 22 человек, в том числе 10 юношей, 10 девушек и два руководителя. Один из взрослых должен являться учителем физкультуры.

В программу соревнований включены обязательные дисциплины — баскетбол три на три, легкая атлетика, настольный теннис и шашки, а также дополнительные — гандбол, городошный спорт, лапта, плавание, регби, туризм.