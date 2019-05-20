Пензенский «Локомотив» разгромил «Булаву» из Таганрога Спорт

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» одержал победу над командой «Булава» из Таганрога со счетом 63:3 в домашнем матче в Премьер-лиги чемпионата России по регби, который состоялся на стадионе «Первомайский» в минувшее воскресенье, 19 мая.

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Хозяева поля с самого начала взяли на себя инициативу. На третьей минуте Рушан Ягудин открыл счет попыткой с реализацией Сергея Янюшкина. В ответ Сергей Янчий забил со штрафного, но Сергей Янюшкин ответил аналогичными стандартами. Затем нападающий Нико Апциаури укрепил позиции «Локомотива» еще одной реализованной попыткой. Счет первой половины матча составил 20:3.

Во втором тайме пензенцы проявили еще больше инициативы. Рушан Ягудин, Нико Апциаури, Даниил Шереметьев, Дмитрий Сухин, Валерий Хлутков, Магомед Ильясов и Илья Спандерашвили отличись попытками с двумя реализациями Сергея Янюшкина и таким же количеством от Ильи Демушкина. «Булава» отыграла вторую половину матча всухую.

Комментируя итоги матча, главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин отметил, что игра не очень получилась, поскольку у спортсменов пензенского клуба было много нереализованных моментов, чем соперники пользовались.

«Я уже говорил, что очень тяжело построить команду за такой короткий промежуток времени. Главное — сыгранность, для которой нужно еще работать, работать и работать», — цитирует Александра Янюшкина пресс-служба регбийной Премьер-лиги.

После третьего матча «Локомотив» находится на четвертом месте турнирной таблицы из восьми. В его активе шесть очков.

Следующий матч пензенский клуб проведет на выезде в Красноярске 31 мая с местным «Красным Яром».